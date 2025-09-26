La Tunisie vise les 11 millions de visiteurs étrangers en 2025 [ABO]

Ingénieur de formation, Soufiane Tekaya Ministre depuis août 2024 du Tourisme et de l’Artisanat a mission de repositionner durablement la Tunisie avec de nouveaux axes comme le tourisme de santé.
Pays aux 12 millions d’habitants, la Tunisie vise les 11 millions de touristes étrangers d’ici la fin de l’année et les chiffres sont de bon augure.
En 2024, la barre symbolique des 10 millions était franchie.
La France particulièrement frileuse durant les périodes de crises et d’épreuves confirmait avec ses 1 078 221 touristes sa place de premier marché émetteur européen devant l’Allemagne (329 243) et le Royaume-Unis (326 874), loin derrière le marché de proximité algérien aux 3 511 469 entrées.
L'interview de Soufiane Tekaya Ministre du Tourisme tunisien
Soufiane Tekaya Ministre du Tourisme et de l’Artisanat de Tunisie (au premier plan) et S.E. Dhia Khaled Ambassadeur de Tunisie en France sur l’Espace Tunisie au Salon IFTM Top Resa septembre 2025. (MS).
TourMaG - Dans la refonte de son modèle touristique, la Tunisie veut sortir de « tout balnéaire ». Le tourisme balnéaire n’est-il pas le fer de lance des vacances en Tunisie pays où s’égrènent sur près de 1300 kilomètres de rivages de magnifiques plages de sable ?
Soufiane Tekaya : La Tunisie fut même le pays méditerranéen pionnier du tourisme balnéaire. Elle a ensuite était la deuxième destination mondiale après la France de la thalassothérapie.
Le balnéaire perdurera bien entendu mais avec de nouvelles propositions. Nous visons sur un balnéaire sportif, actif, participatif au-delà du simple « farniente » et des sports de plage. De la plongée sous marines, aux sports de glisse, nous avons les sites et les outils pour cela. Dans cet esprit, nous développerons les bases nautiques et lancerons une offre de petites croisières côtières.
TourMaG - La Tunisie aux 3 000 ans d’histoire possède un important patrimoine archéologique. Citée neuf fois au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle reste pourtant peu sollicitée par les amateurs de tourisme culturel. Hors Carthage et le musée du Bardo qui possède la plus belle collection de mosaïques romaines au monde, les sites historiques ne sont-ils pas restés dans l’ombre, mal signalés et mal entretenus ?
Soufiane Tekaya : De nombreux travaux d’entretiens ont été effectués et de nouveaux services avec restaurants et toilettes sont aujourd’hui opérationnels. A cela il convient d’ajouter la formation des personnels employés sur les sites et dans l’organisation des excursions et des visites.
Formation « tourisme » : un taux d’emploi proche des 100 %
TourMaG - La formation, vaste sujet…
Soufiane Tekaya : Elle est essentielle et sachez que de nombreuses Agences de formation dans les métiers du tourisme se sont ouvertes à travers le pays.
Publiques en partenariat avec le secteur privé, elles sont une trentaine. Elles s’adressent aux jeunes diplômés ou pas, et tous les secteurs sont représentés. Aux côtés de l'hôtellerie et de la restauration, l’AFMT forme aux métiers de guide, d’accompagnateur, de moniteur, d’animateur...
A leur sortie le taux d’emploi est proche des 100 %. Qu’elle soit nationale ou internationale la demande est très forte.
TourMaG - Vous avez le projet de lancer un « Tourisme de Santé » ? Quelle différence avec le tourisme « bien-être » et le « médical » qui figurent dans l’offre tunisienne ?
Soufiane Tekaya : Rien à voir ! Nous lançons ce projet en partenariat avec les Ministères de la Santé, de la Famille, des Affaires Sociales et de nombreuses compagnies d’assurances européennes.
L’objectif est de sanctuariser des maisons de retraites médicalisées pour les ressortissants européens.
Dans cet esprit, un certain nombre d’hôtels très bien situés mais fermés depuis la crise sanitaire vont rouvrir après d’importants travaux de rénovation et d’adaptation. Le tourisme de santé aura un cahier des charges élaboré en partenariat avec tous les partenaires. Les personnels médicaux et services auront toutes les compétences. Des contacts sont d’ores et déjà pris en France, en Allemagne, en Italie.
TourMaG - Un tourisme alternatif plus proche de la population tunisienne et répartie dans toutes les régions commence à se développer. Ce tourisme dit alternatif est-il bien encadré, sécurisé ? Et qu’en est-il des hébergements du type Airbnb ?
Soufiane Tekaya : Et cela va de la maison d’hôtels aux gîtes ruraux en passant par les campements sahariens et, bientôt, les campement forestiers.
Actuellement, la Tunisie compte quelque 2 200 Maisons d’hôtes dont le cahier des charges va être redéfini avec certains avantages.
Les Airbnb auront aussi leur cahier des charges. Nous souhaitons avoir une exploitation exclusivement tuniso-tunisienne et non internationale ce qui éviterait de nombreuses irrégularités et donnerait plus de contrôle, de garantie, de traçabilité et de transparence.
Djerba sans plastique
TourMaG - La Tunisie adepte d’un tourisme durable ?
Soufiane Tekaya : Oui et elle le démontre avec « Djerba sans plastique » qui vise à mettre fin à la pollution plastique sur l’île.
Ce n’est pas une simple formule. Chacun peut vérifier. Par décision gouvernementale l’interdiction des sacs plastiques à usage unique est respectée.
Leur production, distribution et détention sont interdits. Les hôteliers tunisiens sont au rendez-vous du tourisme durable. Ils créent leur propre système de recyclage des eaux usées, gèrent les restes de nourriture. De nombreuses initiatives de ce type sont prises. C’est un modèle à suivre.
TourMaG - La saison hivernale se prépare. Quelles sont les perspectives du sud tunisien et de son tourisme saharien ?
b[Soufiane Tekaya : Je tiens à souligner que la Tunisie bénéficie cette année d’une arrière-saison touristique exceptionnelle, avec un taux de remplissage hôtelier élevé.
Nous préparons la deuxième édition du Salon International du Tourisme Saharien et Oasien qui se tiendra en décembre à Tozeur. L’ISSOT doit contribuer au développement du tourisme dans nos régions du Sud en créant de nouveaux circuits intégrant des sites archéologiques encore méconnus et en valorisant les ressources naturelles.
Entre autres objectifs nous tablons sur un accroissement des capacités d’accueil et un renforcement des liaisons aériennes.
TourMaG - La saison hivernale se prépare. Quelles sont les perspectives du sud tunisien et de son tourisme saharien ?
Réouverture "imminente" de l'emblématique Tamerza Palace
Fermé depuis 2014 et acquis par le groupe tunisien Horchani, le Tamerza Palace véritable bijou de l’hôtellerie du désert s’apprête à rouvrir ses portes.
Au début des années 1990 construire un hôtel de luxe sur la falaise dominant un imposant ravin et le village fantôme de Tamerza était un pari fou. Il offrait alors une soixantaine de chambres orientées sur les canyons et ses mythiques couchers de soleil.
Après d’importants travaux, cette réouverture est considérée comme « audacieuse ». L’hôtel proposera désormais 36 chambres de luxe, 8 suites et 65 chambres, toutes orientées vers les ruines du village berbère abandonné.
Préservés dans leur structure initiale « Les Bains berbères » de 1000 m² incarnent cette fusion entre passé et présent en intégrant des soins modernes et une expérience de bien-être immersive.
Engagé en faveur d’un développement durable, le Tamerza Palace utilise à 85 % des matériaux de la région en mettant à l’honneur le savoir-faire des artisans locaux (tapis berbères tissés à la main, poteries traditionnelles, mobilier en bois de palmier…). Date de réouverture non précisée à l’heure où j’écris ces lignes.
