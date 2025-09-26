La Tunisie vise les 11 millions de visiteurs étrangers en 2025 [ABO]

Elle est essentielle et sachez que de nombreuses Agences de formation dans les métiers du tourisme se sont ouvertes à travers le pays.



Publiques en partenariat avec le secteur privé, elles sont une trentaine. Elles s’adressent aux jeunes diplômés ou pas, et tous les secteurs sont représentés. Aux côtés de l'hôtellerie et de la restauration, l’AFMT forme aux métiers de guide, d’accompagnateur, de moniteur, d’animateur...



A leur sortie le taux d’emploi est proche des 100 %. Qu’elle soit nationale ou internationale la demande est très forte.

Rien à voir ! Nous lançons ce projet en partenariat avec les Ministères de la Santé, de la Famille, des Affaires Sociales et de nombreuses compagnies d’assurances européennes.



L’objectif est de sanctuariser des maisons de retraites médicalisées pour les ressortissants européens.



Dans cet esprit, un certain nombre d’hôtels très bien situés mais fermés depuis la crise sanitaire vont rouvrir après d’importants travaux de rénovation et d’adaptation. Le tourisme de santé aura un cahier des charges élaboré en partenariat avec tous les partenaires. Les personnels médicaux et services auront toutes les compétences. Des contacts sont d’ores et déjà pris en France, en Allemagne, en Italie.

Et cela va de la maison d’hôtels aux gîtes ruraux en passant par les campements sahariens et, bientôt, les campement forestiers.



Actuellement, la Tunisie compte quelque 2 200 Maisons d’hôtes dont le cahier des charges va être redéfini avec certains avantages.



Les Airbnb auront aussi leur cahier des charges. Nous souhaitons avoir une exploitation exclusivement tuniso-tunisienne et non internationale ce qui éviterait de nombreuses irrégularités et donnerait plus de contrôle, de garantie, de traçabilité et de transparence.