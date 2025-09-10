Authentique Voyages s’ouvre au bassin méditerranéen et accélère sur le B2B [ABO]

L'équipe d'Authentique Voyages avec au centre Chems Tounsi et Hakim Tounsi - Photo Authentique Voyages
Après avoir forgé son expérience chez Perfect Stay et Lastminute.com, Chems Tounsi rejoint Authentique Voyages, l’entreprise familiale fondée par son père Hakim Tounsi en 1998.
Il occupe désormais le poste de responsable commercial et développement, avec l’ambition de faire franchir un cap à la société.
Historiquement positionné sur la Tunisie, le tour-opérateur élargit désormais son champ d’action.
"Fort de mon expérience, je rejoins l'entreprise pour lui donner un nouveau souffle. Mon objectif est de développer le projet familial en m’appuyant sur ses bases solides. Nous allons renforcer les outils technologiques et enrichir la production" détaille Chems Tounsi.
Authentique Voyages lance de nouveaux produits sur le bassin méditerranéen
Le lancement de la marque Collection Otentic permettra de déployer son savoir-faire sur d’autres destinations du bassin méditerranéen
Au programme : Espagne, Maroc, Italie ou encore Egypte.
"Nous sommes spécialistes de la Tunisie. Nous proposons des produits classiques : hôtels, clubs, séjours, mais nous sommes aussi reconnus pour notre production hors des sentiers battus, circuits, et hébergements différenciant. Ce que nous faisons déjà sur la Tunisie, nous allons également le proposer sur d'autres destinations".
L’expansion à long terme ne se limite pas au bassin méditerranéen. L’Asie et l’Amérique du Sud figurent déjà sur la feuille de route.
De nouveaux outils digitaux, site B2C, site B2B et connexion avec les OTA
Pour fluidifier la vente de cette nouvelle production, le voyagiste s'est doté d'outils technologiques. Le site B2C d’Authentique Voyages, actuellement en refonte, deviendra marchand d’ici la fin du mois. Les clients pourront acheter en ligne l’ensemble du catalogue.
Parallèlement, le responsable du développement va aussi passer la vitesse supérieure sur le segment B2B.
Grâce à une connectivité déployée avec Orchestra entre autres, toute l'offre sera disponible chez les OTA tels que Promoséjours, Lastminute... "Nous sommes en train de finaliser plusieurs partenariats".
Enfin dernière pierre à l'édifice, le lancement d'un site B2B pour les agences de voyages avec un accès direct au catalogue, des commissions intégrées et des vouchers personnalisés aux couleurs de chaque distributeur.
D'autres axes de développement : les groupes et la thalasso
Authentique Voyages fait voyager 15 000 clients par an en Tunisie. L'objectif en 2026 est d'atteindre le cap des 25 000 clients.
"Certains de nos voyageurs apprécient notre offre et aimerait pouvoir la retrouver sur d'autres destinations, c'est notre objectif" résume Chems Tounsi.
Le voyagiste qui revendique la place de numéro un sur Tozeur et le sud tunisien, entend également renforcer l'axe bien-être et séjours thalasso.
Enfin, au-delà des voyages individuels, Authentique Voyages compte élargir sa production vers les groupes, séminaires et événements d’entreprise.
"Certains de nos voyageurs apprécient notre offre et aimerait pouvoir la retrouver sur d'autres destinations, c'est notre objectif" résume Chems Tounsi.
Le voyagiste qui revendique la place de numéro un sur Tozeur et le sud tunisien, entend également renforcer l'axe bien-être et séjours thalasso.
Enfin, au-delà des voyages individuels, Authentique Voyages compte élargir sa production vers les groupes, séminaires et événements d’entreprise.
