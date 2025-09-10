Authentique Voyages s’ouvre au bassin méditerranéen et accélère sur le B2B [ABO]

"Nous sommes spécialistes de la Tunisie. Nous proposons des produits classiques : hôtels, clubs, séjours, mais nous sommes aussi reconnus pour notre production hors des sentiers battus, circuits, et hébergements différenciant. Ce que nous faisons déjà sur la Tunisie, nous allons également le proposer sur d'autres destinations".

Le lancement de la marquepermettra de déployer son savoir-faire sur d’autres destinations du bassin méditerranéenAu programme : Espagne, Maroc, Italie ou encore Egypte.L’expansion à long terme ne se limite pas au bassin méditerranéen. L’Asie et l’Amérique du Sud figurent déjà sur la feuille de route.