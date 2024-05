Les vacances en intersaison gagnent du terrain

Mastercard a également analysé les destinations les plus chères et les moins chères.



Plus de la moitié des 20 destinations les plus chères d’Europe se trouvent en Italie. Parmi ces destinations, Taormine en Sicile, mais aussi Rimini, le long de la mer Adriatique, et plusieurs villes balnéaires proches de Venise s’imposent comme des hauts lieux, à l’instar de San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle ou Lignano.



Les villes et villages de la Côte d’Azur, Ramatuelle, Saint-Tropez et Cannes, ont gagné leur place dans le top 20 des destinations les plus luxueuses du monde. Enfin, les destinations internationales les plus abordables sont des capitales européennes, avec Bucarest, Varsovie, Budapest et Prague. S’en suivent les plages espagnoles sur la Costa Brava et la Costa Del Sol.



A noter : d’après SpendingPulse Destinations (données jusqu'en mars 2024), qui mesure les ventes au détail en magasin et en ligne, quel que soit le moyen de paiement, les dépenses liées aux expériences représentent 12% des ventes touristiques.