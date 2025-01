Abu Dhabi dévoile ses nouveaux projets touristiques dès 2025

Le Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) annonce une année 2024 marquée par une croissance significative de son tourisme.Entre janvier et octobre, les hôtels de l’émirat ont accueilli, soit une augmentation de 26% du nombre de touristes internationaux.En parallèle, les événements culturels et les sites de l’émirat ont enregistré, une progression de 21% par rapport à la même période en 2023.