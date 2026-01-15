Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Le voyagiste parisien, Jet Tours, lance officiellement "Jet tours Signature", une gamme d'hôtels 4* et 5* où l'expérience client est enrichie par des services inclus systématiquement.
Si Jet tours ne revendique pas l'exclusivité totale des murs sur le marché français, il détient l'exclusivité sur les services additionnels (added values). Chaque séjour comprend ainsi une excursion offerte et des attentions VIP (accès spa, sur classements, accueil personnalisé).
Comme l'indique Philippe Sangouard, directeur de Jet Tours, cette approche permet aux agences de proposer un avantage concurrentiel direct, le client ne pouvant retrouver ces conditions spécifiques ailleurs, tout en bénéficiant d'une solution "clés en main" sur des destinations court, moyen et long-courrier.
Jet tours "Signature" : un Top 5 plébiscité et un support B2B renforcé
Parmi les 50 produits de la collection, certaines adresses se distinguent déjà par de forts taux de réservation pour les saisons 2026.
On retrouve en tête de liste le Landmar Playa La Arena à Tenerife (incluant une sortie aux falaises de Los Gigantes) ou encore l’Iberostar Diar El Andalous en Tunisie avec surclassement vue mer et accès hammam.
Pour soutenir la force de vente, le TO déploie un dispositif logistique dédié : une équipe commerciale nationale, un engagement de réponse SAV sous 24h et une innovation technologique avec une e-SIM de 2 Go offerte à chaque voyageur.
