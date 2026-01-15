TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Le TO déploie une collection de plus de 50 adresses 4* et 5* misant sur des avantages clients inédits et des excursions offertes.


Jet tours déploie sa gamme "Signature", une sélection de 50 établissements 4 et 5 étoiles où l'expérience client est enrichie par des services exclusifs. En intégrant systématiquement une excursion et des attentions VIP, le voyagiste a l'ambition de proposer aux agents de voyages un produit différenciant.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Jet tours déploie sa gamme "Signature" ©DepositPhotos/SOMATUSCANI
Worldia
Le voyagiste parisien, Jet Tours, lance officiellement "Jet tours Signature", une gamme d'hôtels 4* et 5* où l'expérience client est enrichie par des services inclus systématiquement.

Si Jet tours ne revendique pas l'exclusivité totale des murs sur le marché français, il détient l'exclusivité sur les services additionnels (added values). Chaque séjour comprend ainsi une excursion offerte et des attentions VIP (accès spa, sur classements, accueil personnalisé).

Comme l'indique Philippe Sangouard, directeur de Jet Tours, cette approche permet aux agences de proposer un avantage concurrentiel direct, le client ne pouvant retrouver ces conditions spécifiques ailleurs, tout en bénéficiant d'une solution "clés en main" sur des destinations court, moyen et long-courrier.

Jet tours "Signature" : un Top 5 plébiscité et un support B2B renforcé

Parmi les 50 produits de la collection, certaines adresses se distinguent déjà par de forts taux de réservation pour les saisons 2026.

On retrouve en tête de liste le Landmar Playa La Arena à Tenerife (incluant une sortie aux falaises de Los Gigantes) ou encore l’Iberostar Diar El Andalous en Tunisie avec surclassement vue mer et accès hammam.

Pour soutenir la force de vente, le TO déploie un dispositif logistique dédié : une équipe commerciale nationale, un engagement de réponse SAV sous 24h et une innovation technologique avec une e-SIM de 2 Go offerte à chaque voyageur.

A lire aussi : Jet tours renforce son équipe commerciale

