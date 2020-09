Kappa Club - Coralia : "Nous nous la posons tous les jours, la question d'ouvrir des clubs en France"

TourMaG.com - La durée de la crise et de l'épidémie pourrait aussi faire entrer l'humanité dans une posture de résilience. Ainsi, les Français pourraient aussi se remettre à voyager, car la covid-19 sera jugée comme étant un nouveau risque. Un peu à l'image des attentats que la France a connus ces dernières années.



Olivier Kervella : Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis peut-être un grand optimiste.



Par le passé, j'ai vécu quelques années à New York. Lorsque les deux avions ont frappé les deux tours le 11 septembre 2001, les New Yorkais n'ont pas voyagé pendant six mois.



Au bout de six mois, là où la reprise du voyage a été la plus forte ce fut à New York. La progression des séjours en avions était de 20 à 30% plus élevée que l'année précédente.



Je pense que nous nous habituons à tout, une fois que les conditions seront réunies, je suis persuadé que le marché repartira.



Vous savez début juillet, nous avons connu quelques journées avec des niveaux de commandes assez proches de ceux de l'année dernière.



Le marché est descendu très vite, mais en loisir, je ne doute pas de notre capacité à rebondir. Nous sommes sur un marché résilient.



TourMaG.com - Votre crainte réside dans la distribution ?



Olivier Kervella : Pas spécialement, les agences ne sont pas fermées tous les jours. Je pense que les clients s'habituent, puis les distributeurs ont fait cet été un très gros travail d'explication.



Je pense qu'au contraire les agences de voyages physiques ont montré leur valeur ajoutée, contrairement aux acteurs en ligne.



De façon générale, cette crise a resserré les liens entre pas mal de partenaires, dont les tour-opérateurs et les agences de voyages, mais aussi avec des compagnies aériennes.



Nous nous souviendrons des partenaires qui ont joué le jeu et ont été flexibles, dans ces circonstances particulières.



Nous y voyons beaucoup plus clair, qu'il y a six mois.



Quand la crise a démarré, nous étions très inquiets au niveau des avoirs, des finances de nos sociétés, puis nous avions l'épée de Damoclès avec tous les billets émis.



Même s'il y a pas mal de cas à régler, la situation s'améliore.



TourMaG.com - Pour finir, vous posez vous la question d'étoffer votre production France ? En développant des clubs sur notre territoire ?



Olivier Kervella : Nous nous la posons tous les jours la question, d'ouvrir des clubs en France.



Nous sommes prêts à ouvrir une destination, lorsque nous avons une vraie valeur ajoutée, maintenant notre valeur ajoutée sur la France, nous ne l'avons pas encore trouvé.



En Kappa Club, ce sera quasiment impossible, car nous souhaitons faire découvrir une destination et l'authenticité d'un pays.



Faire découvrir l'authenticité de la France, me paraît un peu présomptueux. Dans la gamme Coralia Club, une de nos forces étant notre technologie, car elle nous permet de proposer des packages à des niveaux très attractifs.



Après être capable de proposer un concept différenciant sur le ski, alors qu'il y a déjà énormément d'acteurs, ça ne me semble pas évident.



Tous les jours nous y réfléchissons avec nos équipes.