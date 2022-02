Depuis mars 2020, l'activité a été fluctuante. Alors que les voyages culturels sont soumis à une saisonnalité (avril-mai, puis mi-septembre à mi-novembre environ), les ventes ont oscillé entre des périodes très creuses et des reprises fortes, comme au printemps 2021, puis après de juillet à octobre dernier... avant l'arrivée de la 5e vague !



« Nous avions vendu pas mal de voyages cet hiver, mais les contingents ont fondu globalement. Nous avons quelques inscriptions, des annulations, mais la situation pèse et nous avons moins d'inscriptions que ce que nous devrions avoir... »



Sur le moyen-courrier, le TO a réalisé quelques départs en Italie, en Autriche dans les Pays Baltes...



Quant à la France, il a réussi à enregistrer quelques ventes supplémentaires, pour des week-ends autour d'expositions, des courts séjours, mais sans pour autant permettre un basculement de l'activité. « Oui, nous avons une dimension culturelle, mais sur la partie organisée, les gens peuvent vraiment le faire tout seul, à la différence de destinations plus compliquées comme la Russie », ajoute le dirigeant de Terra Nobilis.



Et puis, il y a eu beaucoup de fantasmes sur la France ! On ne va pas visiter le Périgord comme on va visiter l'Iran ou l'Italie... Si on part 15 jours dans le Périgord, c'est en famille et en louant une maison. On n'a pas besoin d'un TO pour cela.



Et même si nos clients n'en peuvent plus d'attendre pour repartir, il y a toujours une grande inquiétude de leur part, moins de l’épidémie en elle-même que des contraintes qui en résultent , poursuit Laurent Lanfranchi. Et pour des seniors plus de 75 ans, trois années d'attente, c'est très long... »