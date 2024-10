Terra Nobilis : "Capital Grand Est nous donne les moyens de financer notre développement"🔑

Pour Laurent Lanfranchi, l'équipe est finalement sortie du covid plus soudée que jamais. Un avantage sur lequel il compte bien s'appuyer pour continuer à faire grandir son entreprise.



Car la feuille de route est claire pour le dirigeant : il souhaite poursuivre sa stratégie de développement. Dans son viseur notamment la capitale : " Le plus gros marché sur notre segment des voyages culturels reste Paris. Il y a des aéroports majeurs et un tissus socio-économique très intéressant. Ce serait dommage de pas y être présents " lance t-il.



Il reste toutefois ouvert aux opportunités : " Souvent on entend 'small is beautiful', cependant je pense qu'il y a un enjeu de taille critique. Une entreprise accède à des tas de possibilités en étant plus grande. Grandir c'est gagner en compétences, avoir des experts par destination par exemple, un chargé de communication... Quand on est petit, chacun fait un petit bout de quelque chose... Nous souhaitons grossir pour travailler différemment et avoir une meilleure organisation. C'est un objectif majeur. Les valeurs du travail sont celles de l'artisanat, cela a plein d'avantages mais aussi des inconvénients lorsqu'on souhaite se développer."



DĂ©jĂ 3 dossiers sont Ă l'Ă©tude, preuve que Terra Nobilis devrait faire parler lui tout prochainement...