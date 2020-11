Pandémie de Covid-19 : quand l’incertitude devient une certitude

Tout d’abord, le PDG d’Accor s’est dit " effondré " par les mesures de restriction qui ont fait de nouveau plonger un secteur qui se remettait tant bien que mal sur ses pieds.



" On comprend la décision prise par le gouvernement, on comprend l’existence de cette pandémie et de la deuxième vague, mais c’est compliqué pour nous de réagir ", a-t-il expliqué.



Pourquoi ? " Parce que chaque semaine qui passe, les chiffres disent quelque chose de différent. Une fois c’est la faute des bars, puis des restaurateurs, puis des universités, puis des entreprises, puis de la sphère privée… C’est peut-être la bonne raison, mais pour nous, apprendre ça un mercredi par rapport au vendredi soir, c’est terriblement compliqué. "



Combatif, soucieux de ne pas baisser les bras et de sauver ce qu’il reste à sauver, le PDG essaie pourtant de penser l’avenir avec optimisme, d’avoir des idées et de trouver des solutions capables, à défaut de générer des recettes conséquentes, de générer de l’espoir.



D’où sa dernière idée : accueillir des restaurateurs, leur prêter des cuisines, leur donner la possibilité de rester ouverts plus longtemps.



L’idée est généreuse et Sébastien Bazin n’a pas manqué de ces offres généreuses pour mettre ses chambres vides à la disposition de ceux qui en avaient besoin durant le confinement : le personnel soignant, les femmes victimes de harcèlement familial.



Mais, in fine , c’est le lamento sur la confusion qui l’emporte car c’est le flou dans lequel nous vivons qui, pour lui, capitaine d’entreprise, ou pour quiconque, est insupportable : " je pense qu’on aura un rebond meilleur qu’attendu, si l’épargne qui n’a pas été dépensée depuis maintenant un an et demi l’est.



C’est une question de confiance : on connaît le risque, on ne veut pas multiplier les incertitudes sur le risque. Dès lors que les incertitudes s’estompent, vous pouvez avoir un rebond plus fort qu’attendu. "