My Easy Access : une appli pour faciliter l’accessibilité à Marseille

Plus de 400 lieux accessibles recensés


Marseille devient la ville pilote de My Easy Access, une application développée par le Michelin Innovation Lab avec le soutien de Toyota. Opérée par l'association "Tourisme et Handicap", elle recense plus de 400 lieux accessibles, vérifiés sur place, propose plus de 600 kilomètres de voiries piétonnes analysées, et offre un parcours d’accessibilité inédit pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs déplacements.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Disponible depuis avril 2025 et opérée par l'association Tourisme et Handicap, l'application My Easy Acces s’adresse aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes âgées et aux familles avec poussettes.

L’outil centralise au même endroit les parkings, événements, itinéraires, établissements accessibles et services utiles.

Plus de 400 lieux ont été contrôlés physiquement par les équipes, avec 100% des établissements validés avant leur intégration dans l’application.

Disponible en français et en anglais, My Easy Access propose aussi une traduction en 33 langues et une fonction vocale.

Elle organise la ville en six grandes catégories pour une navigation simple et intuitive. L’itinéraire intelligent adapte chaque trajet au type de handicap et, si nécessaire, au type de fauteuil (manuel ou électrique), tout en s’appuyant sur un maillage de 600 kilomètres de voiries piétonnes analysées.

L’application recense également 14 lieux labellisés Tourisme & Handicap, intégrés et vérifiés dans le parcours.

Un projet associant Toyota et Michelin, avec un large travail de terrain

Portée par Toyota et Michelin, My Easy Access repose sur un travail de terrain conséquent : visites sur place, prises de vues, messages de sensibilisation auprès des gestionnaires d’établissements et vérifications régulières.

Chaque lieu intégré est contrôlé pour garantir une information fiable et actualisée.

Urbanistes, équipes de terrain et spécialistes de l’accessibilité contribuent ensemble à structurer un référentiel unique, pensé pour montrer que Marseille est une ville engagée et accessible.

My Easy Access, un outil destiné aussi aux professionnels du tourisme

Territoire pilote, Marseille ouvre la voie à un futur déploiement national.

Pour Anne Dionisi, créatrice du projet au sein de Michelin, « les professionnels du tourisme peuvent également utiliser My Easy Access : vérifier l’accessibilité de leur établissement, orienter leurs visiteurs ou valoriser leur engagement. L’application a été conçue comme un outil commun au service de tous. »

My Easy Access ambitionne ainsi de devenir un levier d’amélioration continue, autant pour les habitants que pour les acteurs du tourisme, en proposant une approche structurée, fiable et accessible à tous.

Outre l'application et le site web dédié, une cartographie interactive et en version papier est disponible à l'Office de Tourisme de Marseille, au MUCEM et à la gare Saint-Charles.

À lire aussi : Tourisme et handicap : du transport à l’hôtel, l’enjeu d’un parcours fluide et inclusif !

