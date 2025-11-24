My Easy Access : une appli pour faciliter l’accessibilité à Marseille

les professionnels du tourisme peuvent également utiliser My Easy Access : vérifier l’accessibilité de leur établissement, orienter leurs visiteurs ou valoriser leur engagement. L’application a été conçue comme un outil commun au service de tous.

Territoire pilote, Marseille ouvre la voie à, «My Easy Access, autant pour les habitants que pour les acteurs du tourisme, en proposant une approche structurée, fiable et accessible à tous. Outre l'application et le site web dédié, une cartographie interactive et en version papier est disponible à l'Office de Tourisme de Marseille, au MUCEM et à la gare Saint-Charles.