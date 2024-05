Trophées du Tourisme Accessible 2024 : et les nommés sont...

A l'occasion du salon Handica seront remis les 10e Trophées du Tourisme Accessible, orchestrés par Atout France en collaboration avec l'association Tourisme & Handicaps et en partenariat avec l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).



Chaque année, ils permettent de récompenser des professionnels du tourisme arborant le label d'État "Tourisme & Handicap" pour les quatre types de déficiences.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le mercredi 5 juin 2024, à 17h00, sur le Forum A.



Cette année, plus de 450 sites touristiques et culturels se sont portés candidats. Pour être éligibles, deux critères incontournables sont à respecter :



• Être titulaire du label d'État Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle)



• Mettre en avant leur appartenance au label dans tous leurs supports de communication (Internet, documents papiers etc.).



Dans chaque catégorie, un prix sera décerné, ainsi qu'un trophée d'or "toutes catégories confondues" remis par Atout France et un trophée "Coup de Cœur" par l'association Tourisme & Handicaps. Cette année, un "Prix spécial du Jury" sera également décerné.