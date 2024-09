Comment Noémie Warie est devenue la meilleure agent de voyages de France ! 🔑

"Cela fait quelques temps que l'idée de m'inscrire à la TAC me trottais dans la tête. J'ai décidé de me lancer cette année. Cela fait 16 ans que je travaille en agences, je voulais me challenger. Nous avons été soutenues et bien accompagnées par TUI France et par notre groupe, Sainte-Claire.



Avec Noémie, nous avons fini toutes les deux sur le podium. C'était l'euphorie, nous nous sommes senties portées. Tout le monde s'est montré hyper reconnaissant.



Ce qui m'angoissait le plus, c'était d'être jugée, et de prendre la parole en public. Finalement si c'était à refaire, vraiment je le referai. Il n'y a rien à perdre et c'est une telle fierté d'arriver à participer. La 3e place c'est la cerise sur le gâteau !



Le Trophée est installé derrière moi, dans l'agence. Ce concours met en avant notre rôle et notre valeur ajoutée. Je conseille aux agents de voyages de franchir le cap et de se lancer. Et j'espère que l'an prochain je serai dans le public pour soutenir un ou une de mes collègues. "