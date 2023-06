CUBA : Un Nouveau Défi

Le tourisme est le principal moyen à la portée des Cubains pour vivre de la meilleure manière possible cette mutation économique. Le tourisme, artisanal et privé comme étatique, oblige les gens à créer leur activité. Quelque soit sa taille, cette entreprise fera évoluer les mentalités et permettra une adaptation en douceur vers le monde moderne.



Les voyageurs, en rencontrant les Cubains qui parient sur l’avenir de leur pays - et ils sont plus nombreux qu’on ne le croit - favorisent le développement d’un tissu économique qui deviendra la base de la nouvelle société cubaine. Les Cubains n’ont aucune emprise sur la destinée politique de leur pays, mais ils peuvent avoir un rôle à jouer dans son économie et donc dans son organisation. Pour le moins, vivre avec un minimum de confort permettrait de créer les conditions pour développer une nouvelle conscience collective.



Les échanges avec l’extérieur sont donc essentiels pour l’évolution de Cuba. Et les premiers contacts se font avec les visiteurs. Il ne s’agit pas d’essayer de « combler la misère » avec des donations par exemple dont les profiteurs ne sont jamais vraiment définis. Il est sûrement plus efficace d’encourager ceux qui travaillent, apprennent, développent ne serait-ce que pour faire le taxi, gérer un restaurant ou monter une entreprise d’informatique. Ceux-ci, à leur tour, seront solidaires de leurs ainés et de leurs descendances, ils subviendront bien sûr à leurs besoins mais surtout ils transmettront un nouveau message, un nouvel apprentissage.