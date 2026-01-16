De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

Au-delà, voici Ainhoa et Espelette. Le premier est LA carte postale du village basque, avec ses maisons rouges et blanches à pans de bois.



Le second n’est plus à présenter. Les cordages de piments rouges accrochés aux façades ont construit sa légende.



Itxassou est l’étape suivante. Non seulement le village séduit par ses maisons typiques et sa délicieuse confiture de cerises, mais il ancre un souvenir mémorable dans l’esprit des automobilistes.



La raison ? L’exceptionnelle route (interdite aux camping-cars) qui depuis le village rejoint le col de Legarre, puis grimpe jusqu’au pied de l’Artzamendi (926 m), avant de redescendre à Itxassou via les rives de la Nive.



En chemin, chevaux pottoks en liberté, vues plongeantes et… un fronton de pelote abandonné au milieu des prés. Splendide.