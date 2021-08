"Le tourisme est devenu un gros mot !" selon Nicolas Martin (OT Pays Basque)

TourMaG.com - Il faut sortir de la vision économique du tourisme pour le rendre plus noble et vertueux...



Nicolas Martin : C'est très complexe, nous allons devoir avoir des indicateurs autres qu'économiques, même si ces derniers sont importants.



Le tourisme est une formidable opportunité d'éducation, avec la rencontre de l'autre et le partage. Aujourd'hui quand un touriste vient au Pays Basque ou ailleurs en France, nous sommes incapables de dire le nombre d'interactions qu'il aura avec les habitants locaux.



Et pour fixer un objectif, il me faut un indicateur et un outil de mesure. Pour que nous souhaitons que le tourisme soit une opportunité pour les artistes locaux, nous devons trouver des moments et des vecteurs de rencontres entre ces deux publics.



Si ce n'est le Voyage à Nantes qui en a fait le cœur de sa stratégie, partout ailleurs, nous sommes dans un tourisme drivé par l'économie. La clé d'acceptation de notre activité par les habitants passe par ça et je peux vous dire que cela va devenir un vrai sujet.



TourMaG.com - Vous dénoncez le fait que le développement touristique est incontrôlé, nous pouvons constater les méfaits d'Aibnb ou autres, mais nous ne voyons personne en mesure de le contrôler.



Nicolas Martin : Le monde n'est pas binaire, concrètement sur les sujets d'urbanisme qui sont complexes et sur du temps long, nous avons un bouc émissaire tout trouvé avec Airbnb.



C'est un peu facile, car ça occulte d'autres problèmes et phénomènes.



Lorsque je suis sorti de mes études et j'ai trouvé un petit boulot, déjà à cette époque pour se loger dans le Pays Basque c'était très compliqué. Les propriétaires préférant des locations saisonnières, puisque plus lucratives.



Ce n'est pas tout, la baisse de la population dans les arrondissements centraux de Paris a débuté, il y a plusieurs décennies, bien avant l'arrivée d'Airbnb.



A se focaliser sur cette entreprise, nous négligeons sans doute d'autres pistes de réflexion sur la gentrification, la vente des biens à des étrangers plus fortunés, etc.



L'urbanisme et le transport sont des sujets complexes, il n'est pas possible de construire une ligne de TGV en quelques semaines, ni même requalifier une ville. Il ne peut pas y avoir de stratégie homogène sur toute la France.



Le tourisme a très longtemps été rattaché au commerce extérieur, le caser dans un tiroir a aussi ses conséquences, comme de l'orienter vers le business.



Si demain vous le casez avec la culture cela ne changera pas mal de chose.