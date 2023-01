VisitDenmark lance son quatrième workshop en ligne

VisitDenmark lance le Global Workshop ce 24 et le 25 janvier 2023.Près de 70 tour-opérateurs de différents marchés, dont la France, pourront découvrir. Toutes les catégories de services seront représentées : destinations locales, DMC, chaînes hôtelières et surtout de petits prestataires d'expériences insolites et d'activités hors des sentiers battus, pour lesquels le workshop représente une opportunité et une plateforme de promotion au niveau international.