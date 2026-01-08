Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

D'après une étdue ménée par Mabrian et Data Appeal, le tourisme événementiel en Europe a maintenu une trajectoire positive en 2025, avec une progression de 7% des dépenses touristiques par rapport à l’année précédente.
Cette évolution reflète une demande soutenue pour les expériences en présentiel et confirme l’impact économique des événements sur les territoires.
L’analyse repose sur les données de douze pays européens : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Suède et Suisse, qui concentrent l’essentiel des dépenses liées au tourisme événementiel sur le continent.
En volume de dépenses, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France continuent de capter la part la plus importante, soutenus par des infrastructures événementielles matures et une forte attractivité internationale.
En parallèle, la Belgique se distingue par une croissance annuelle de 20% des dépenses liées aux événements, devant le Royaume-Uni et l’Irlande, tous deux à +10%.
L’étude souligne également la structure des dépenses, dominée par la restauration, qui représente 48,4% des dépenses touristiques, devant l’hébergement (33%) et le transport (18,6%).
Sports et salons, moteurs du tourisme événementiel
Les événements sportifs et les expositions concentrent l’essentiel des dépenses liées au tourisme événementiel en Europe.
En 2025, ils représentent respectivement 41,4% et 29,4% des dépenses totales analysées.
Les expositions et salons professionnels apparaissent comme la catégorie la plus dynamique, avec une progression de 6,2 points en moyenne sur un an. Cette croissance est particulièrement marquée en Belgique (+9,1%), aux Pays-Bas (+5,7%) et en Irlande (+4,5%).
L’étude met en évidence plusieurs configurations nationales. Certains pays, comme la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, enregistrent une hausse des dépenses sur la majorité des catégories d’événements, tandis que d’autres, dont l’Autriche, la Grèce, l’Irlande et les Pays-Bas, voient une progression concentrée sur les sports et les expositions.
Sur l’ensemble des pays étudiés, près de neuf événements sur dix organisés en 2025 correspondent à des concerts, des conférences professionnelles ou des compétitions sportives, avec des répartitions variables selon les marchés et les positionnements stratégiques des destinations.
À lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
