Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC

décret du 27 août paru au Journal officiel


Nommé par décret du 27 août 2025, Chemseddine Chkioua devient directeur général de l’Aviation civile au ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation à compter du 1er octobre 2025. Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, il possède un parcours riche entre l’IGN, la DGAC et le groupe Safran.


Jeudi 28 Août 2025

Chemseddine Chkioua a été nommé directeur général de l'Aviation Civile à l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à compter du 1er octobre 2025.

Le décret du 27 août 2025 publié au Journal officiel a officialisé sa nomination.

Il succède à Damien Cazé qui était en poste depuis 5 ans.

Après avoir débuté sa carrière à IGN France-International – EUROTOPO, où il a occupé entre 2000 et 2001 le poste de directeur technique à Bucarest, Chems Chkioua rejoint l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Durant près de sept ans, il évolue au sein de la direction commerciale, d’abord comme chef de marché au service marketing (2001-2003), puis comme chef du pôle secteur public au département des grands comptes (2003-2008).

Chems Chkioua : un parcours dans l'aéronautique

En 2009, il intègre la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC). Chef du bureau de la politique de soutien à la recherche aéronautique pendant six ans, il prend ensuite la tête de l’organisme de la navigation aérienne de Roissy-Le Bourget, fonction qu’il occupe jusqu’en 2019.

En mai 2019, Chems Chkioua rejoint Safran, groupe de rang mondial dans le secteur aéronautique et spatial, où il devient directeur du développement international R&T innovation.

Depuis octobre 2022, il occupe le poste de Directeur R&T chez Safran Electronics & Defense.

Chemseddine Chkioua est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts.

ANDRIAMASY Leon le 28/08/2025 14:45
Le redynamisation de l'exploitation conjointe entre Airfrance et Air Madagascar est vivement souhaitable sur la ligne Tana - Paris ; rentable avant 1985 .

