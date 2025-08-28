Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC - Photo LinkedIn
Chemseddine Chkioua a été nommé directeur général de l'Aviation Civile à l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à compter du 1er octobre 2025.
Le décret du 27 août 2025 publié au Journal officiel a officialisé sa nomination.
Il succède à Damien Cazé qui était en poste depuis 5 ans.
Après avoir débuté sa carrière à IGN France-International – EUROTOPO, où il a occupé entre 2000 et 2001 le poste de directeur technique à Bucarest, Chems Chkioua rejoint l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Durant près de sept ans, il évolue au sein de la direction commerciale, d’abord comme chef de marché au service marketing (2001-2003), puis comme chef du pôle secteur public au département des grands comptes (2003-2008).
Le décret du 27 août 2025 publié au Journal officiel a officialisé sa nomination.
Il succède à Damien Cazé qui était en poste depuis 5 ans.
Après avoir débuté sa carrière à IGN France-International – EUROTOPO, où il a occupé entre 2000 et 2001 le poste de directeur technique à Bucarest, Chems Chkioua rejoint l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Durant près de sept ans, il évolue au sein de la direction commerciale, d’abord comme chef de marché au service marketing (2001-2003), puis comme chef du pôle secteur public au département des grands comptes (2003-2008).
Chems Chkioua : un parcours dans l'aéronautique
Autres articles
-
Grève des contrôleurs aériens : retour sur son "impact disproportionné"
-
Grève des contrôleurs aériens du 4 juillet : jusqu'à 50% des vols annulés !
-
Grève des 3 et 4 juillet : des journées noires dans le ciel français ?
-
Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat
-
Les contrôleurs aériens déposent un préavis de grève les 3 et 4 juillet 2025
En 2009, il intègre la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC). Chef du bureau de la politique de soutien à la recherche aéronautique pendant six ans, il prend ensuite la tête de l’organisme de la navigation aérienne de Roissy-Le Bourget, fonction qu’il occupe jusqu’en 2019.
En mai 2019, Chems Chkioua rejoint Safran, groupe de rang mondial dans le secteur aéronautique et spatial, où il devient directeur du développement international R&T innovation.
Depuis octobre 2022, il occupe le poste de Directeur R&T chez Safran Electronics & Defense.
Chemseddine Chkioua est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts.
A lire aussi : Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat
En mai 2019, Chems Chkioua rejoint Safran, groupe de rang mondial dans le secteur aéronautique et spatial, où il devient directeur du développement international R&T innovation.
Depuis octobre 2022, il occupe le poste de Directeur R&T chez Safran Electronics & Defense.
Chemseddine Chkioua est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts.
A lire aussi : Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat