Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commercial Sud-Ouest

Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest Voyamar et Travel Explorer - Photo Voyamar
Voyamar vient d'annoncer l'arrivée d’Alexia Dussopt en tant que commerciale.
Elle aura la charge du secteur Sud-Ouest et représentera Voyamar et Travel Explorer. Son territoire est composé des départements suivants : Ariège (09), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn et Garonne (82), Haute-Vienne (87).
Auparavant, Alexia Dussopt a notamment occupé le poste d'agent de voyages pendant plusieurs années. Alexia est joignable au 06.33.43.15.29 / aldussopt@voyamar.fr
