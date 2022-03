Atream, Accor, Club Med... un nouveau webcast sur la relation client

Et voici qu'Atream repart pour un tour avec sa websérie " Performance Tourisme" d'entretiens sur l'économie touristique.



Pour son 4e webcast, un streaming vidéo, la société de gestion de portefeuilles a décidé de débattre sur la transformation de la relation client. Et comme lors des épisodes précédents, le maître de cérémonie sera Pascal Savary, le président d'Atream.



Ce dernier s'est entouré des plus grands experts de la question à savoir Maud Bailly, la PDG de l'Europe du sud d'Accor, Quentin Briard, le responsable marketing du Club Med, Stéphane Botz, le directeur national de KPMG Hospitality France et pour finir Christian Mantei, le conseiller d'Atream.



Déjà opérée depuis quelques années, la mutation de la relation client s’est accélérée dans le contexte de crise sanitaire prouvant sa capacité à se renouveler et à innover.