Vittel : l’hôtel Ermitage (Club Med) fera peau neuve

Vittel entend réécrire son nom dans les destinations touristiques françaises.Avec son programme Vittel Horizon 2030, la cité souhaite faire peau neuve et offrir à second souffle à son territoire.Dans le cadre de ce projet, Atream annonce participer à la montée en gamme de l’hôtel Ermitage géré par Club Med (4 tridents) avec une offre de 131 chambres.De plus, la société participera aussi à la rénovation du Grand Hôtel (abandonné par le Club Med) repris par France Thermes.Ce dernier comptabilisera un total de 219 chambres réparties en un hôtel 3 étoiles et une résidence de tourisme 4 étoiles et la rénovation du centre de bien-être Palmarium.