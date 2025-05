Club Med : Henri Giscard d’Estaing distingué

Grand Patron d’Exception – Exigence Citoyenne

A l’occasion du 4ème Grand Forum de la Raison d’Etre, le 30 avril dernier au MEDEF, qui a réuni des dirigeants et acteurs engagés dans la réflexion sur la raison d’être des entreprises, Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a reçu le Trophée du "", des mains d’Augustin de Romanet, Président de Paris Europlace et Vice-Président du Conseil d’administration de SCOR SE.Dans son discours, Augustin de Romanet a souligné trois qualités majeures d’Henri Giscard d’Estaing : son endurance à la tête du Club Med depuis plus de deux décennies, sa capacité à transformer l’entreprise en repositionnant l’offre vers le haut de gamme, et sa capacité à incarner et à engager le projet d’entreprise.