Franchises Havas Voyages : "rénover, piloter... pas un coût mais un investissement" 🔑

TourMaG - Quels messages souhaitez-vous faire passer aux franchisés ?



Arnaud Abitbol : Nous avons lancé une nouvelle campagne de publicité, dont la signature est "Vous emmener plus loin".



Ces opérations sont de gros investissements pour Havas Voyages. C'est un nouveau positionnement pour la marque : nous allons plus loin dans la spécialisation et l'élévation de la marque.



Le thème de cette convention, c'est d'emmener les franchisés avec nous, de leur expliquer là où nous voulons aller. C'est aussi le moyen de leur rappeler notre mission de franchiseur, ainsi que tout ce que Havas Voyages mais aussi le GIE ASHA font pour eux, c'est très important.



Dans les coulisses, nous réalisons un tas de choses : au niveau politique, dans les instances représentatives de la profession... Nous défendons les intérêts de nos métiers.



L'idée c'est de dire : vous êtes avec nous, vous faites partie de la famille Marietton, vous êtes dans le bon wagon, et nous allons essayer de vous dire ce qui peut être encore mieux.



Et puis plus concrètement, nous allons aborder le respect de la politique commerciale et l'harmonisation du réseau. Plusieurs nouveautés seront annoncées à la convention pour aider les agences à piloter et pour les encourager à rénover leurs agences.



Alors évidemment, nous ne sommes pas une coopérative nous ne pourrons pas faire des choses que d'autres font. Ce qui faut bien comprendre c'est que refaire son agence, piloter les ventes, ce n'est pas un coût, c'est un investissement.