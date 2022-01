Pilotage, marque et harmonisation du réseau : les 3 priorités des franchisés Havas Voyages

Parmi les piliers de cette stratégie, la spécialisation de plus de 380 collaborateurs sur une sélection de 80 destinations



« Chacun d'eux a choisi la destination qui lui tenait à cœur. Et nous avons fait des formations. Nous allons être le plus grand réseau de spécialistes de France » assure le directeur général d’Havas Voyages.



Un programme dont les franchisés sont pour le moment exclus, ce que regrette un certain nombre d'entre eux : « Laissez-nous essuyez les plâtres et d’ici 6 à 8 mois nous ferons un bilan et nous verrons comment vous intégrer au projet » précise Christophe Jacquet.



En attendant, cette convention à Al Ula aura permis aux gérants de recharger les batteries portés par une destination totalement inédite !