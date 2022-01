Arabie Saoudite : la Convention des franchisés Havas s'envole pour Al Ula

La France a classé l'Arabie Saoudite en vert. Pour se rendre en Arabie Saoudite, les voyageurs doivent présenter un schéma vaccinal complet ainsi qu'un résultat de test PCR négatif de moins de 72h avant le départ (Pour tous les passagers âgés de 8 ans et plus).Ils doivent également souscrire impérativement àLes voyageurs français devront également obtenir un visa. L’Arabie Saoudite accorde, depuis le 27 septembre 2019, des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays, dont la France.Selon les autorités saoudiennes, il est possible de solliciter ce type de visa directement à l’arrivée, grâce aux bornes réservées à cet effet dans les aéroports de Riyad et de Djeddah.Il est toutefois recommandé aux Français souhaitant effectuer un voyage touristique en Arabie Saoudite d’obtenir, avant leur déplacement, un visa électronique via Saudi Visa. Enfin, les voyageurs doivent enregistrer leur statut vaccinal sur https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home avant leur arrivée et après avoir obtenu le visa touristique. Le site est disponible en arabe et en anglais.télécharger et enregistrer l'application Tawakkalna avant d'arriver au point de départ. Pour utiliser Tawakkalna en Arabie saoudite, vous aurez besoin de services de téléphonie et de données sur votre téléphone portable.b[