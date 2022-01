Arabie Saoudite : AlUla lance sa nouvelle plateforme d’e-learning en français

La Commission Royale pour AlUla et l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) ont mis en place une plateforme de formation en ligne en français destinée aux professionnels du tourisme afin de permettre aux professionnels français de se former sur la destination.Cinq modules sont disponibles : Introduction à AlUla ; Hégra : un musée à ciel ouvert ; Dadan et Jabal Ikmah ; La vieille ville d’AlUla et l’Oasis ; Nature et aventure.