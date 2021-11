Franchises Havas Voyages : "monter en gamme et développer une image de marque Premium uniforme" 🔑

Les franchisés qui portent l'enseigne Havas voyages sont déjà intégrés au web-to-store, et ils reçoivent déjà un bon nombre de leads. Nous avons la volonté de les garder dans le web-to-store.Sur le programme "Spécialiste +", nous sommes encore en phase de test et d'apprentissage, de "test and learn". Une fois que nous aurons bien calibré les besoins nous y intégrons les franchisés qui portent la marque Havas Voyages, il faudra respecter un certain nombre de choses en terme d'accueil et de standing du point de ventes.La reprise a été très forte depuis mai et la réouverture des agences. Sur les franchisés, certains surperforment. Ces points de vente se sont bien préparés à la reprise et puis pour d'autres c'est plus compliqué. Mais dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons.Après, plus globalement le réseau Havas Voyages a surperformé depuis la reprise. Nous sommes au dessus des résultats du marché et je le dis en toute transparence. Et nous connaissons un ralentissement depuis une semaine comme l'ensemble de nos confrères.Je ne ferai pas de commentaire, cela semble être du Havas Bashing...Après Havas Voyages est un gros réseau et il est possible que parfois certains clients soient mécontents à la marge, mais dans l'ensemble nos clients sont satisfaits.Nous constatons deux autres phénomènes : le premier c'est que nous voyons une nouvelle clientèle pousser la porte de nos boutiques. Ce sontOui, il faut redonner le bon ton aux équipes et donner des perspectives. Depuis 2 ans, le travail en agences est très compliqué. Nous avons un peu traversé l'enfer... Il faut maintenant que ça reparte !