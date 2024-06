Nouvelles mobilités aériennes : l'ENAC et le groupe Dubreuil lancent la chaire TRAVEL

"Nous allons mener des enquêtes de grandes ampleurs sur des consommateurs. Nous allons nous appuyer sur l'expertise de mathématiciens et statisticiens pour l'analyse de la data.



L'idée est d'interroger les consommateurs et voir comment ils pensent leur mobilité et développer des modèles économiques et économétriques qui seront testés pour analyser ces comportements et tirer des leçons et faire du prédictifs."

L'objectif est double : d'une part cette chaire va s'atteler à chercher à mieux comprendre les changements structurels de la demande des passagers, en étudiant en particulier les choix des modes de transport et l’intermodalité (partenariat/concurrence des modes de transport) et d'autre part elle va étudier les conditions dans lesquelles le progrès technique et les diverses innovations opérationnelles pourraient répondre aux nouvelles attentes, notamment en termes de durabilité du secteur.Sa titulaire, Estelle Malavolti , est Professeure à l’ENAC et Chercheuse Associée à la Toulouse School of Economics (TSE). Spécialiste en Economie Industrielle appliquée auxmarchés du transport aérien et aux politiques de régulation et de concurrence, EstelleMalavolti est également membre du Performance Review Body de la CommissionEuropéenne et experte du transport aérien auprès d’institutions majeures (OACI, UnionEuropéenne, Académie des Sciences, Banque Mondiale etc.).Elle explique :