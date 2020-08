La Bulle du Voyage veut "créer une vraie communauté tourisme", selon Frédéric d'Hauthuille

Des services additionnels sont proposés, comme des cours de coaching dispensés par Fabio Casilli et Frédéric d'Hauthuille ou encore la mise à disposition d'un réceptionniste.



Tout cela sera adapté en fonction des besoins des occupants des lieux.



Comme la création d'une synergie entre les coworkers, " n'ayant pas l'immatriculation ou les autorisations pour exercer, et ma structure de tour-opérateur. "



Toutefois une chose est sûre l'accent sera mis sur la rencontre, l'échange entre "locataires" et professionnels du tourisme pour accélérer le business de chacun.



Pour cela " tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, nous ferons un after work. Le programme pour septembre et octobre est déjà établi, pour créer une vraie communauté " souhaite le gérant de l'espace.



Ce n'est pas la seule innovation de cette rentée.



A côté de ce nouvel espace, Globaltours souhaite proposer un nouveau service aux agences de voyages et pas seulement aux coworkers de la Bulle du Voyage.



" Nous voulons proposer une réponse plus humaine et personnalisée à nos confrères agents de voyages, n'ayant pas de solution pour l'aérien ". L'entreprise souhaite ainsi s'adresser aux agences non IATA pour leurs besoins de billetterie.



Si Resaneo et Misterfly sont déjà bien présents sur ce marché, Frédéric d'Hauthuille mise sur l'humain : " deux interlocuteurs seront dédiés à cette activité, dès le mois de septembre 2020. "



Après une année délicate et un été catastrophique, où l'activité s'est contractée pour à peine dépasser les 10% de son chiffre normal, le patron du groupe ne veut pas baisser la tête.