Agent de Voyages : la revalorisation du métier, une utopie ?

Autre point de crispation qui ne date pas d'aujourd'hui mais remonte inexorablement année après année : les éductours.



" Rappelons que c’est de la formation et non des vacances.



Dans le tourisme 80% de nos formations (éductour, workshop, cocktails…) sont faites sur le temps personnel, les patrons doivent s’en rendre compte, " avertit Myriam Tord.



Parfois offerts comme récompenses et faisant partie des rares avantages des vendeurs, les éductours se sont raréfiés et raccourcis dans le temps. Des employeurs exigent que les agents posent des jours de congé pour pouvoir y participer.



Ces séjours doivent aussi être considérés non pas comme un cadeau, mais bien comme une montée en compétence.



" C’est un énorme point positif pour l’employeur, car le salarié va gagner en connaissances et mieux vendre la destination.



Cela reste une formation, le débat sur les congés payés ne doit pas être éludé dans les structures, bien au contraire " affirme Augustin Vuillard, créateur de voyages pour Monde Authentique.



Une chose est sûre, un agent de voyages ne peut pas devenir un super vendeur d'une destination, sans bouger du bureau.



Et tant que le métavers ne remplacera pas le monde réel, les éductours resteront indispensables au développement de l'activité économique de la distribution.



" Le sujet des éductours nous allons l'aborder à la prochaine réunion des EDV. Si dans notre métier nous ne voyageons plus, alors il perd en attractivité.



Surtout qu'ils génèrent des ventes, " affirme Valérie Boned.