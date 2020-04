JesuisAgentdevoyages - XIX. Monde Authentique : "Nous sommes dans une économie libérale, on ne peut pas tout attendre de l’Etat..."

TourMaG.com - Comment voyez-vous la suite des événements et selon vous comment va évoluer l’industrie du voyage ?



Frédéric d’Hauthuille : "Personne n’a de boule de cristal. Dans l’ordre, il y aura...

1) un déconfinement progressif,

2) la réouverture des frontières qui permettra aux Français de partir,

3) la réouverture des arrivées à destination

4) l’envie de la part des voyageurs de concrétiser leurs envies d’ailleurs. Le printemps devrait être nul.



Il semble que la profession imagine un redémarrage très partiel dans le courant de l’été, qu’on arrive à 50% du business dans le courant de l’automne et que la progression soit régulière en 2021.



Voyager est devenu un besoin primaire. Je ne pense pas que l’humain changera après la crise sanitaire : il y aura toujours des découvreurs et des amateurs de vacances en club, des indépendants et ceux qui achèteront en agence…



Les plus solides et les plus malins vont survivre, voire tireront leur épingle du jeu. J’espère que les consommateurs, les fournisseurs et les salariés sauront se rappeler qui les a plantés, qui les a aidés et qui les a respectés.



Si les relations humaines prennent un peu le pas sur le business sans scrupule, la dérégulation sauvage et la loi du plus fort, tant mieux !



J’essaie de mettre à profit le temps que nous avons désormais pour réaffirmer nos valeurs et penser à l’avenir : en moins d’un mois, mon équipe a pu ajouter environ 20% de contenu au site web de Monde Authentique.



Nous mettons à jour nos bases de données, réfléchissons à nos méthodes. Par exemple, nous avons décidé de facturer dès la reprise des frais d’étude pour les demandes tardives.



Nous en parlions depuis des années mais nous avons pu trouver une solution à laquelle toute l’équipe adhère. Je réfléchis aussi à assouplir les frontières entre le télétravail et l’activité à l’agence. Avons-nous vraiment besoin de venir 5 jours par semaine à l’agence ? de deux boutiques de 160 m² et 110 m² dans le centre de Paris ?



TourMaG.com - Que pensez-vous de l’action des pouvoirs publics sur les mesures spécifiques concernant le secteur du tourisme ?



Frédéric d’Hauthuille : "Comme indiqué en début d’interview, l’accélération du traitement des demandes de chômage partiel a été réalisée de façon magistrale.



J’espère que des contrôles seront effectués car je sais que des employeurs peu scrupuleux font travailler leurs salariés et les font payer par la collectivité. Ce sens du « chacun pour soi » est scandaleux.



L’ordonnance 2020-315 du 25 mars qui nous permet de ne pas sortir de trésorerie nous donne un peu de répit. Rappelons aussi que nous sommes dans une économie libérale et nous ne pouvons pas tout attendre de l’Etat..."