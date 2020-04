JesuisAgentdeVoyages traverse l’Atlantique jusqu'à Québec !

"Cette crise impose des frontières, mais elle en gomme d’autres également,

On observe depuis le début de la pandémie, une belle solidarité entre les professionnels du voyage à travers le monde. Ils vivent la même réalité: une crise inédite, remplie d’incertitudes.



Partager nos expériences au-delà des frontières peut faire réagir, réfléchir et avancer notre industrie au niveau local, c’est pourquoi je suis enchantée d'initier aujourd’hui un partenariat inédit avec TourMaG, le média de référence des pros depuis 1998 en France.



Au Canada, nous disons souvent que cette crise amènera l'industrie à se réinventer. Faisons le tous ensemble!"



"Ce partenariat me semblait naturel et très pertinent dans le contexte actuel. Les professionnels du voyage français restent des références dans le monde pour leurs expertises et leurs succès.



Au Québec, la fonction de conseiller en voyages est très reconnue et populaire. Le réseau des agences de voyages à travers le Québec a généré l'année dernière environ 17 milliards de dollards canadiens de volumes de ventes.



Bien que nos deux marchés soient différents, des défis sont communs et nous pouvons apprendre les uns des autres. Cette première initiative démontre aussi l'esprit novateur de Profession Voyages et de TourMaG.com. Aucun autre partenariat de ce type n'existe à ma connaissance, dans l'industrie francophone."

L’événement se tiendra en live sur la page Facebook de Profession Voyages et sera ensuite diffusé en différé sur le site de TourMaG.com.rappelle Gwendoline Duval.