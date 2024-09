10 spots à découvrir à Foix

Certaines ruelles étroites du centre-ville sont bordées de vieilles maisons à pans de bois, les plus anciennes datant du 15ème s. Elles rappellent que Foix fut une cité commerçante et de foires, sur l’axe Toulouse - Barcelone, à l’origine d’une riche bourgeoisie marchande.Les rues de la Faurie (et ses nombreux restaurants), Labistour, Lazéma, la place Parmentier… abritent les plus belles demeures. On admirera celle (un magasin) située au n° 37 rue de la Faurie, remarquable par sa porte sculptée et sa grosse poutre soutenue par des piliers en bois.Ou les deux maisons accolées situées à l’angle de la place Parmentier et des rues Phoebus et des Salenques. A voir aussi, rue de la Faurie, sur la façade du n° 23 : le blason des comtes de Foix, « pals sans et or et vachettes du Béarn ».