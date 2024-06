*Intolérance, pénalisation, discours haineux : la dure réalité des chiffres



• En 2023, les relations homosexuelles sont toujours illégales dans plus de 60 pays. Et depuis mai 2023, date à laquelle l'Ouganda a promulgué l'une des lois les plus répressives au monde : être homosexuel est passible de la peine de mort dans douze pays du monde : l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Brunei, les Émirats arabes unis, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria (dans certaines régions seulement), l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, la Somalie et le Yémen.



•D'après le dernier rapport du projet Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT), les meurtres de 320 personnes trans et non-binaires ont été recensés dans le monde entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Si ce chiffre est effrayant, il se situe probablement en dessous de la réalité : il ne prend en effet en compte que les cas signalés dans les pays dotés de solides réseaux d'organisations LGBTQ+, de sorte que de nombreux cas ne sont probablement pas comptabilisés.



• Le Brésil est de loin le pays ayant signalé le plus grand nombre de meurtres de personnes transgenres et non-binaires au niveau mondial, avec 100 cas.



• Enfin, 67 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête Ipsos/Unesco sur le sujet (réalisée dans 16 pays), disaient y être exposés régulièrement. Un tiers a même estimé que les personnes appartenant à la communauté LGBTQ+ étaient les principales victimes de discours haineux ; les minorités ethniques et raciales arrivaient en seconde position (28 %), tandis que les femmes occupaient la troisième position (18 %).