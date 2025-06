Paris : Barnes Hospitality ouvre Maison Bauchart, une nouvelle adresse cinq étoiles confidentielle

Barnes Hospitality, la marque du groupe Barnes dédiée à l’hospitalité de prestige, ouvrira en septembre, à deux pas de l’avenue George V, au cœur du très prisé Triangle d’Or.Après le succès de Maison Boissière – Barnes Residences, inaugurée en mai 2024 à proximité du Trocadéro,où se conjuguent sens du service et raffinement discret, et le confort de se sentir comme à la maison, loin de chez soi.Située dans un hôtel particulier de 1868, Maison Bauchart Paris proposera. Ce nouveau lieu a l'ambition d'incarner le mariage harmonieux entre patrimoine et création contemporaine, et met en lumière le savoir-faire artisanal français. Il a l'ambition d'enrichir l’offre d’hôtellerie de prestige à Paris, en créant des lieux rares, comme Maison Bauchart Paris, à la fois intimes et profondément ancrés dans l’art de vivre à la française», assure Thibault de Saint Vincent , Président de Barnes.