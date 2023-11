Curio Collection : Hilton s'implante à Monaco d'ici fin 2023

Nous sommes ravis de nous lancer

dans notre premier projet avec Hilton, en associant la marque de caractère Curio Collection by Hilton

à la ville emblématique qu’est Monaco.

Hilton a conclu un accord de franchise avec le Groupe Bertout pour l'ouverture du Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton Avec cet établissement, Hilton s'implante ainsi à Monaco. L'hôtel-boutique dispose de de 181 chambres et devrait être converti sous la marque avant la fin de l'année.Patrick Fitzgibbon, vice-président senior du développement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afriquede Hilton, a déclaré : « i La Principauté de Monaco est une destination emblématique, et le Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton est un ajout incroyable à notre portefeuille, et sera notre premier hôtel à Monaco.



Après avoir récemment inauguré le [Canopy by Hilton Cannes , notre premier hôtel lifestyle sur la Côte d'Azur, et un peu plus d'un an après l'ouverture de l'Ecolodge Hameau des Pesquiers, Curio Collection by Hilton à Hyères, nous sommes heureux d'élargir notre portefeuille dans les stations balnéaires méditerranéennes haut de gamme.]i »Dimitri Bertout, directeur général du Groupe Bertout, a déclaré : «