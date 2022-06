Hôtellerie : quelles sont les attentes des jeunes employés ?

Autre constat, 46% des Millennials et des membres de la Génération Z ont envisagé une carrière dans l’hôtellerie au cours des 12 derniers mois.



Selon eux, les caractéristiques les plus attrayantes résident dans la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences (23%), de rencontrer des personnes d’horizons différents (21%), l’opportunité de voyager (21%) et la variété des missions confiées (21%).



L’étude a mis en évidence un clivage générationnel dans ce que les différents profils envisagent lorsqu’il s’agit de leur carrière.



Les Millennials donnent la priorité à des conditions de travail flexibles (82%), tandis que 82% des Gen Z privilégient davantage les opportunités d’évolutions de leur carrière.



Les résultats ont également montré que les emplois dits « traditionnels » tels que la construction (5%) ou l’enseignement (10%) n’ont plus la cote, contrairement au rôle d’influenceurs sur les réseaux sociaux (16%).