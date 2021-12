Hilton dévoile son calendrier d'ouverture d'hôtels pour 2022

En Afrique et au Moyen-Orient de nouveaux hôtels sont également prévus.



Le Hilton Cairo Nile Maadi, établissements de plus de 20 étages est situé dans le quartier résidentiel et diplomatique haut de gamme de Maadi, avec un accès direct à la Corniche du Nil.



Le Hilton Cairo Nile Maadi disposera d'un grand club de santé et d'un spa, d'une piscine extérieure, de deux restaurants, d'un salon d’affaires, ainsi que d'espaces de réunion et d'événements à la pointe de la technologie.



L'ouverture de l'hôtel est prévue pour l'automne 2022.



Doté de 120 chambres spacieuses, le Conrad Rabat Arzana sera le premier hôtel de luxe Hilton au Maroc.



L'hôtel disposera d'un spa et d'un salon entièrement équipés, ainsi que de plus de 600 mètres carrés d'espace événementiel, dont une grande salle de bal et quatre salles de réunion.



L'ouverture de l'hôtel est prévue pour l'automne 2022



Situé le long de l'autoroute Al Fateh, Hilton Bahreïn sera doté de 348 chambres et proposera des studios, des appartements d'une ou deux chambres avec tout le confort d'une habitation. Il comptera six restaurants et salons distincts, neuf salles de réunion et un spa.



L’ouverture de l’hôtel est prévue pour l’été 2022





Situé sur l'emblématique Palm Jumeirah, Hilton Dubaï Palm Jumeirah ouvrira pour le printemps 2022



Au Koweit, le Waldorf Astoria Kuwait comptera 200 chambres se situera dans le centre commercial Avenues Mall. L'hôtel abritera également un restaurant (ROKA) et disposera d'un Club Lounge exclusif ainsi que d'un Waldorf SPA de 13 560 mètres carrés.



Par ailleurs, le Koweït et ses sites historiques et culturels (dont la Grande Mosquée de Koweït) ne se situeront qu'à 15 minutes de route. L'ouverture de l'hôtel est prévue pour la fin du premier trimestre 2022.



Situé dans le quartier de Old Salata, Hampton by Hilton Doha Old Town au Qatar sera doté de 221 chambres modernes, d’un restaurant ouvert 24h/24, d’un bar à jus de fruits, d’un snack-bar ouvert 24h/24 et 7j/7, d’un espace de travail et d’un centre de fitness. Il sera idéalement situé à proximité des principaux monuments de Doha tels que la corniche, le Musée d'Art Islamique, le Musée National du Qatar et le célèbre Souk Waqif.



Il se trouvera également à proximité du quartier des banques et du palais Emiri Diwan, et à seulement 12 kilomètres de l'aéroport international de Hamad.



L'ouverture de l'hôtel est prévue pour le début de 2022