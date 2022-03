Le groupe Hilton s’apprête à doubler son portefeuille d’hôtels en France

Au cours des 12 derniers mois, malgré un contexte difficile, Hilton a ouvert six hôtels en France, via l’introduction de nouvelles marques comme

ou l’arrivée dans de nouvelles cités, comme le Hilton Garden Inn Tours Centre et le Hampton by Hilton Tours Centre

La France est déjà l'un des marchés européens les plus solides de Hilton, mais notre stratégie permettra d'y élargir encore notre portefeuille à travers une variété de marques car nous sommes confiants dans la reprise du marché du voyage après deux années mouvementées

Le groupe Hilton se positionne en anticipant l’augmentation de la demande hôtelière, notamment en France et il s’apprête à y renforcer sa présence dans les principaux resorts et quelques villes de province.Patrick Fitzgibbon, senior vice president Development EMEA, rappelle : « Canopy by Hilton à Paris Trocadero et le Tapestry Collection Hôtel Camille Gare de Lyon ».Il poursuit en confirmant cette stratégie dynamique : «».