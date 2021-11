Ouverture Etats-Unis : Hilton enregistre + 63 % de résa en ligne des Européens et britanniques

TourMaG.com - Quel type de clientèle avez-vous, loisirs ou affaires, et quelle est la clientèle la plus prépondérante ?



David Kelly : La clientèle Hilton est très variée, et inclut aussi bien des voyageurs solo, des familles voyageant pour leurs loisirs ou des dirigeants de PME. Nous accueillons également des organisateurs événementiels pour des événements d’entreprises (séminaires…) ainsi que leurs clients.



La demande de voyageurs de loisirs a été le moteur de la reprise initiale, mais nous avons constaté une augmentation de la demande concernant les voyages d'affaires et de groupe.



La fréquentation de nos établissements français sur Hilton.com continue d'augmenter de mois en mois, d'autant plus que les restrictions sur les voyages se sont assouplies. J'étais à Paris il y a quelques semaines avec mon équipe de direction, et il était clair que les réunions d'affaires reprennent de plus belle.



En outre, comme les voyages internationaux continuent de reprendre, nous sommes ravis d'accueillir des clients dans nos hôtels en France pour des affaires, des conférences, des événements et des loisirs.



Lors de ma visite, j'ai eu le plaisir d’inaugurer le Canopy by Hilton Paris Trocadero, une nouvelle marque Hilton pour la France.



Plus tard dans l'année, nous prévoyons l'ouverture d'un autre hôtel dans le centre de Paris - Le Belgrand Hotel Paris Champs-Elysées, Tapestry Collection by Hilton, un hôtel-boutique.