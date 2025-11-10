Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

« Je suis partie faire un trek dans le sud tunisien, un vrai défi personnel et sportif. J’y ai découvert une équipe formidable, une façon de voyager simple, authentique et profondément humaine. »

« Je voulais proposer des voyages qui permettent de couper du quotidien, de se recentrer, sans forcément marcher des heures dans le désert. »

« Mon objectif, c’est que chacun puisse vivre une expérience forte, à son rythme. Dans le désert, il n’y a pas de réseau, pas de distraction numérique. C’est une vraie déconnexion digitale et une reconnexion humaine. »

« On commence par une nuit dans un hôtel-résidence de charme à Djerba, un 4 étoiles avec piscine, où le petit-déjeuner est préparé avec des produits locaux. »

« Le camp, ce sont de grandes tentes à partager, un cadre convivial où tout le monde participe : on cherche le bois pour le feu, on prépare les repas, on fait la vaisselle ensemble. Le soir, les guides font le tam-tam, on chante, on regarde les étoiles… C’est une expérience simple mais incroyablement riche. »

« Le séjour comprend une entrée au hammam à Djerba et un massage. C’est un moment de relâchement après l’immersion dans le désert. »

« C’est proche, les gens sont adorables, l’accueil est incroyable, et la gastronomie séduit beaucoup les Français. Et puis, ce n’est pas très cher, c’est encore très accessible pour tout le monde. »

« On a des vols avec Transavia depuis quasiment toutes les régions de France, mais aussi depuis la Belgique et la Suisse. C’est vraiment simple d’accès. »