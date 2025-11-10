Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Charline Vuillemin a créé Déconnexion Voyages, une agence tournée vers le bien-être, la nature et la reconnexion à soi à travers une immersion dans le désert Tunisien. @Charline Vuillemin
Depuis plus de vingt ans, Charline Vuillemin évolue dans le monde du tourisme. Après un BTS Tourisme en alternance, elle débute chez Richou Voyages, où elle découvre la production de séjours.
« C’était une super école pour commencer. J’ai appris à assembler toutes les prestations, à choisir les restaurants, les guides, les visites… C’était concret, vivant, et ça m’a donné envie de créer mes propres voyages. »
Très vite, elle souhaite élargir ses horizons : « Je voulais partir sur du long-courrier, découvrir le monde, travailler à l’international. » Direction Paris, où elle rejoint successivement Consult Voyages, Antipode Voyages et La Maison des Voyages.
Spécialiste de l’Amérique centrale et latine, elle apprend sur le terrain : « J’ai beaucoup appris seule, même l’espagnol ! J’ai fait des repérages, construit des voyages, rencontré des prestataires… et surtout, j’ai tissé des relations de confiance avec mes fournisseurs. »
En 2012, Charline se lance en indépendante. Elle devient alors consultante en production, marketing et représentation touristique pour Revamerica Tours, DMC Groupes USA et Ergos Continental, spécialiste de Cuba.
Déconnexion Voyages : des séjours pour se retrouver soi-même
Charline Vuillemin, fondatrice de l’agence Déconnexion Voyages. @Charline Vuillemin
C’est un voyage dans le Sahara tunisien qui change tout. « Je suis partie faire un trek dans le sud tunisien, un vrai défi personnel et sportif. J’y ai découvert une équipe formidable, une façon de voyager simple, authentique et profondément humaine. »
De là naît Déconnexion Voyages, une agence tournée vers le bien-être, la nature et la reconnexion à soi. « Je voulais proposer des voyages qui permettent de couper du quotidien, de se recentrer, sans forcément marcher des heures dans le désert. »
Trois formules sont aujourd’hui proposées :
• Un séjour bien-être en camp fixe avec cours de cuisine, rencontres avec une famille nomade et participation à un projet agricole.
• Un trek pour les plus sportifs.
• Un séjour famille avec activités partagées entre enfants et locaux.
« Mon objectif, c’est que chacun puisse vivre une expérience forte, à son rythme. Dans le désert, il n’y a pas de réseau, pas de distraction numérique. C’est une vraie déconnexion digitale et une reconnexion humaine. »
Les voyages sont proposés en petits groupes de 4 à 12 personnes, avec un premier départ prévu en janvier. « Ce sont des séjours d’une semaine, autour de 1 400 euros tout compris, vols inclus. »
Le programme se veut équilibré entre confort et simplicité : « On commence par une nuit dans un hôtel-résidence de charme à Djerba, un 4 étoiles avec piscine, où le petit-déjeuner est préparé avec des produits locaux. »
Puis vient le départ pour le désert, en 4x4 jusqu’au camp fixe. « Le camp, ce sont de grandes tentes à partager, un cadre convivial où tout le monde participe : on cherche le bois pour le feu, on prépare les repas, on fait la vaisselle ensemble. Le soir, les guides font le tam-tam, on chante, on regarde les étoiles… C’est une expérience simple mais incroyablement riche. »
Pour les plus aventureux, une nuit en bivouac est prévue après quatre heures de marche dans le sable.
Charline Vuillemin accompagne elle-même chaque groupe. Également énergéticienne, elle a intégré à ses packages une dimension bien-être : « Le séjour comprend une entrée au hammam à Djerba et un massage. C’est un moment de relâchement après l’immersion dans le désert. »
Charline en est convaincue : la Tunisie est une destination d’avenir. « C’est proche, les gens sont adorables, l’accueil est incroyable, et la gastronomie séduit beaucoup les Français. Et puis, ce n’est pas très cher, c’est encore très accessible pour tout le monde. »
Elle ajoute : « On a des vols avec Transavia depuis quasiment toutes les régions de France, mais aussi depuis la Belgique et la Suisse. C’est vraiment simple d’accès. »
Une création rendue possible grâce à MyWay et au GIE Manor
Créer une agence indépendante n’a pourtant pas été de tout repos. « Je me suis vite rendu compte que l’aspect administratif et juridique était un vrai obstacle. »
La solution est venue du collectif MyWay, un réseau d’agents de voyages indépendants. « Quand j’ai appris qu’ils pouvaient fournir tout le cadre juridique, la licence et la garantie financière, j’ai tout de suite compris que c’était fait pour moi. »
Grâce à MyWay, elle bénéficie aussi du réseau GIE Manor Loisirs Prêt à Partir. « C’est un vrai atout. Nous sommes plus d’une soixantaine d’agents indépendants à partager nos outils, nos expériences, nos bons plans. C’est un collectif très bienveillant. »
En contrepartie, Charline Vuillemin paye un abonnement mensuel et reverse une commission sur chaque vente. « Franchement, c’est un bon compromis. Je garde ma liberté tout en étant soutenue par un vrai réseau. »
De nouveaux circuits en 2026
L’avenir de Déconnexion Voyages s’écrit entre B2C et B2B. « Je veux à la fois toucher les particuliers qui cherchent une expérience authentique, et collaborer avec les agences de voyages qui veulent proposer autre chose. »
Charline Vuillemin croit à une évolution des attentes : « Aujourd’hui, les gens veulent du sens. Ils veulent des petits groupes, de la rencontre, pas juste du confort. »
D’ici 2026, elle prévoit de développer de nouveaux circuits en Tunisie, autour de la culture berbère et de l’artisanat local. « Je travaille sur des itinéraires entre désert et montagne, avec des hébergements traditionnels. »
Elle envisage aussi une ouverture vers la Belgique et la Suisse, convaincue que ces marchés partagent les mêmes envies d’évasion douce et responsable.
Publié par Caroline Lelievre
