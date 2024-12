Creative Tours : découvrez Chypre en cette fin d’année avec l’un de nos autotours

Ces programmes permettent de faire despour apercevoir au mieux et au maximum la destination tout est restant à votre rythme, et découvrir la culture locale, ses petits villages mais aussi toute la diversité de patrimoine culturel et naturel.Dans cette optique d’exploration,ont reçu la récompense de «», Lefkara en 2021 et cette année : Pissouri et Kalapanayiotis.Le programme de l’ UN Tourism Executive Council , distingue 55 villages dans 30 pays, 2024 étant sa quatrième année d’existence. Il évalue les villages en fonction de leur mise en œuvre des principes de développement durable via les 17 objectifs de l’ONU, afin de mettre en valeur le tourisme contribuant à la préservation culturelle, mais aussi offrant des opportunités de développement équitables tout en protégeant la biodiversité. De quoi apprécier la découverte de notre belle île chypriote.Pour les voyageurs souhaitant un circuit organisé, CREATIVE Tours propose aussi un GIR avec certaines dates en hiver, ou encore des excursions locales regroupées avec guide francophone à partir de Paphos.Pour les couples, la St Valentin s’approche petit à petit, période idéale pour découvrir l’île d’Aphrodite et ses lieux romantiques et légendaires.