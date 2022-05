ITA Airways vise 72 vols hebdomadaires entre la France et l’Italie

L’expansion des liaisons d’ITA Airways pour cet été se concentre sur le marché français, qui est le marché européen le plus stratégique après l’Italie et les Etats Unis.



Le programme d’ITA Airways pour le marché français sera renforcé avec une liaison supplémentaire entre Paris CDG et Milan Linate à compter du 16 mai, qui complète l’offre avec trois vols quotidiens.



"De plus nous renforçons également les liaisons entre Nice et Rome - déjà opérationnelles - à partir du 1er juin, avec un deuxième vol direct vers Rome Fiumicino." a précisé Pierfrancesco Carino.



Le lancement de ces nouvelles routes consolide le processus d’expansion sur le marché français, qui vise à atteindre un total de 72 vols hebdomadaires entre la France et l’Italie d’ici le mois de juillet 2022.



Avec les multiples offres du hub de Rome Fiumicino, ITA Airways espère devenir le transporteur de référence de la France vers l’Italie et via Rome vers l’Europe et la Méditerranée pour la communauté italienne et les principales communautés des pays méditerranéens.



Depuis les aéroports de Paris-CDG et de Nice, la connectivité est garantie avec les principales destinations italiennes : Alghero, Brindisi, Bologne, Bari, Cagliari, Catane, Gene, Milan-Linate, Naples, Olbia, Palerme, Reggio de Calabre (depuis Paris-CDG uniquement), Lamezia Terme, Turin, Trieste, Venise.



À partir du mois de juillet, s’ajouteront au réseau les destinations de Florence et Vérone.



Depuis Paris-Orly, les destinations nationales accessibles par Milan-Linate sont les suivantes :

Alghero, Brindisi, Bari, Cagliari, Catane, Naples, Palerme, Reggio de Calabre, Lamezia Terme.



Pendant la saison estivale 2022 ITA Airways proposera également les destinations méditerranéennes les plus populaires avec de nouveaux vols vers les îles Italiennes, y compris la Sardaigne desservie à la fois par Rome Fiumicino et Milan Linate.



Egalement, seront programmés des vols saisonniers, au départ de Rome FCO et Milan Linate, pendant le mois d’août vers l’Espagne, la Grèce et la Croatie, Lampedusa, Pantelleria ; (destinations : Corfou, Héraklion, Thessalonique, Rhodes, Ibiza, Minorque, Majorque, Céphalonie, Dubrovnik, Split).