ITA Airways Connect, nouvelle plateforme pour les agences de voyages

La jeune compagnie ITA Airways annonce le lancement de sa plateforme numérique dédiée aux agents de voyages, ITA Airways Connect.



Elle permet aux distributeurs d'accéder aux informations commerciales sur les produits, les services et les procédures opérationnelles de la société mais aussi de recevoir une assistance et des conseils utiles pour répondre aux demandes de leurs clients.



Les agents de voyages pourront également vérifier les informations sur l'état des vols en temps réel, émettre des billets ITA Airways et " découvrir Smart Group, la plateforme qui garantit aux agents éligibles des cotations de tarifs en temps réel et accélère le processus de réservation de groupe ", ajoute la compagnie dans un communiqué.



De plus, les agents de voyages ont la possibilité de s'inscrire à une newsletter dédiée pour recevoir des communications sur les mises à jour opérationnelles et les initiatives commerciales.