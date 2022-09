Difficile de visiter Agrigente et la Vallée des Temples sans passer par le musée archéologique. Situé sur une petite colline, il est tout près des sites archéologiques de la région. L'établissement a ouvert ses portes en 1968. Il a pris la place d'un ancien monastère cistercien.Le musée archéologique d'Agrigente vous plonge au cœur de l'Antiquité, mais aussi de la préhistoire et de la période hellénique. Il abrite des œuvres antiques. Vous y découvrirez, par exemple, des sculptures et des collections d'objets archéologiques.Le musée propose aussi de découvrir une collection de sarcophages. Juste en face de l'établissement, il y a l'église médiévale de Saint-Nicolas (San Nicola). Ici, vous trouverez un grand crucifix, un jardin et des sarcophages.Nature et histoire seront donc au rendez-vous pendant votre escapade à Agrigente. Il ne vous reste plus qu'à trouver un endroit où dormir. Profitez-en !