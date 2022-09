Carte Sicile : Quels sont les plus beaux lieux ?

Commençons par le cœur de l'île. Palerme est la plus grande cité de la Sicile. Malgré la mauvaise réputation dont elle souffre - à cause de la mafia notamment -, elle reste une ville qui vaut largement le détour. De plus, elle s'est renouvelée, faisant désormais partie des plus belles destinations touristiques de l'île.: La Sicile , l'île méditerranéenne à visiterPartez à la découverte des somptueuses églises de Palerme, comme la Chapelle Palatine. Chaque coin et chaque ruelle renferment tant de secrets et racontent tant d'histoires. N'hésitez pas à finir votre balade en beauté en dégustant les spécialités locales qui donnent l'eau à la bouche !