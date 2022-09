Météo Sardaigne en fonction des mois

Sardaigne : La météo selon les mois

Vous visitez bientôt la Sardaigne ? La meilleure période pour vous y rendre est entre avril et novembre. Les mois les plus chauds de l'année sont juillet et août. Les températures les plus basses sont en janvier et février. Aussi, novembre affiche le plus haut volume de précipitations de l'année. Pour vous baigner dans l'île, privilégiez la période entre juin et octobre. Voici plus de détails sur la météo en Sardaigne, pendant tous les mois de l'année.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 30 Septembre 2022

