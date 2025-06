nhow veut séduire les streamers et les pros de l’esport !

D’ici mi-2026, nous prévoyons d’équiper tous les hôtels nhow d’Europe du Nord d’infrastructures gaming.



Nos trois produits phares – les chambres gaming, le studio gaming et la valise gaming – ont été développés en collaboration avec Terra Gaming et SK Gaming pour offrir aux gamers la meilleure expérience possible,

Imaginé en partenariat avec SK Gaming, le lieu ambitionne de devenir une adresse incontournable pour cette cible stratégique.Avec ce positionnement, nhow renforce son leadership sur le segment hôtelier dédié à l’esport.Cette orientation permet également à la marque d’attirer une clientèle plus jeune et technophile, en quête d’expériences immersives et d’environnements gaming premium, précise le communiqué.Berlin devrait être suivi par d'autres hôtels." a annoncé Christian Friedrich.