Viparis veut faire de Paris la capitale des évènements eSports

L'intérêt pour l'eSport ne cesse de grandir.En novembre dernier, non seulement plus de 20 000 personnes ont assisté au Stade Jean Bouin à la compétition "Eleven All Stars" organisée par des influenceurs, mais en plus l'audience a enregistré 1,2 million de téléspectateurs sur Twitch.Ce même jour, M6 ne faisait pas mieux qu'un million de téléspectateurs, occupant la 4e place des audiences télévisées.L'opérateur de sites événementiels a créé une taskforce pour l’accueil des grands évènements eSport à l’initiative de la ville de Paris et de son office de tourisme.