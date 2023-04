Arnaud Burlin : nouveau directeur général de Viparis

Arnaud Burlin prend la direction de Viparis. Arnaud Burlin occupait le poste de Directeur Général des Opérations pour l’Europe centrale, en charge également des Grands Comptes internationaux pour leTitulaire d’un master à HEC et d’une maîtrise universitaire en finances, Arnaud Burlin a mené une carrière internationale en occupant différents postes de direction aux États-Unis, en France et dans de nombreux pays d’Europe.Contrôleur financier chezArnaud Burlin intègre ensuite la direction financière depour s’orienter vers les opérations, et en prendre la direction au sein du Comité de direction, avant d’être nommé Président de McDonald’s en République tchèque et en Slovaquie puis de rejoindre le Groupe Unibail-Rodamco-Westfield en 2008.